برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 1326 فرصة عمل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 538 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات لشغلها خلال شهر أغسطس 2021، فضلا عن 778 فرصة عمل متوفرة من الشهر الماضي لم يجر شغلها، ليصل إجمالي فرص العمل إلى 1326.

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوافرة في 9 محافظات هي: دمياط، والبحيرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يوليو 2021 في النشرة السابقة وعددها 778 فرصة عمل.

ولفت وزير القوي العاملة إلى أن فرص العمل المتوافرة بالقليوبية تتمثل في 50 مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثي التخرج ، و10 مشرف مبيعات براتب 4600 جنيه ، و10 سائق كلارك براتب 4500 جنيه، و10 سائق مبيعات، و2 محاسب مخازن ، و 10 فني، و6 أخصائي قروض، ومشرف قروض ، ومدير فرع جمعية أهلية، و15 عامل عادي براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبه، و3 عمال إنتاج، و 2 عتال، و3 عامل نظافة .

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوافرة بمحافظة المنوفية تتمثل في 8 مهندسين كهرباء وميكانيكا ، و3 أخصائي سلامة وصحة مهنية ، و7 أمن صناعي ودفاع مدني ، و25 فرد أمن وحراسة ، و3 عمال ماكينة ، و 9 عمال عاديين ، و 13 عامل أوفر ، و10 عمال سنجر ، و10 عامل اورليه ، و 3 مشرف إنتاج.

وفي البحيرة يوجد فرص عمل لـ 2 محاسب تكاليف ، و3 سائق رخصة أولي ، و20 عامل سنجر، و28 عامل أوفر، و31 عامل أورليه براتب 2000 جنيه.

كما تم توفير فرص عمل بالغربية ودمياط شملت: 7 فني لحام، و14 عمال إنتاج، و 10 عمال خياطة، و 10 مساعدة خياطة، و10 عاملة فحص ، و5 عمال تعبئة، و5 عمال مكواة.

وفي المنيا يوجد فرص عمل لـ 5 مهندسين زراعيين ، و 5 طباخين ، و 20 عامل عادي ، و 6 عضو هيئة معلمين ، و 2 طبيب أسنان ، و2 أخصائي إدارة أعمال حاصل على ماجستير في نفس المجال براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه ، و 5 مدرسين ، و 3 مشرف باص ، و 4 خدمات معاونة .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : 100 عامل إنتاج براتب يصل لـ 3000 جنيه، و 3 موظفي مبيعات، و 3 مدرس لغة عربية وإنجليزية، ومهندس، وعامل، و7 أخصائي تمويل، ومدير مشروع، وأخصائي قروض .

كما تم توفير فرص عمل لـ 2 مندوب تسويق، و2 أخصائي تمويل، و2 مهندس ميكانيكا بمحافظات أسوان والأقصر.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف: