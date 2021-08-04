مصرع رئيس قسم الكهرباء بالمنصورة صعقًا خلال صيانة عمود إنارة

لقي رئيس قسم الكهرباء برئاسة مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي، أثناء قيامه بأعمال الصيانة لأحد أعمدة الإنارة على الطريق الدائري بالمنصورة.

ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى المنصورة الدولي متأثرا بإصابته بصعق كهربائي، ونعت رئاسة مركز المنصورة الراحل، وفتحت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

ورود بلاغ بإصابة موظف بصعق كهربائي أثناء عمله

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث صعق لأحد العاملين بصيانة الطريق الدائرى بنطاق المركز ونقله إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتبين تعرض «مصطفى سعد أحمد شليوة»، رئيس قسم الكهرباء بمركز المنصورة للصعق وتوفي متأثرا بإصابته أثناء قيامه بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة على الطريق الدائري الواقع بنطاق المركز.

شهود عيان: إعادة الكهرباء أثناء عمله على العمود

وأكد شهود عيان أنه جرى فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة؛ لإجراء أعمال الصيانة ولكن أثناء العمل ووجود المتوفي «مصطفى سعد أحمد شليوة» في صيانة أحد الأعمدة، تم إعادة التيار مركزيا بجميع الأعمدة؛ مما أدى إلى إصابته بالصعق ووفاته.

جرى نقل الجثة لمستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

مركز المنصورة ينعي «شليوة»

ونعت رئاسة مركز ومدينة المنصورة، مصطفى سعد شليوة رئيس قسم الكهرباء برئاسة مركز ومدينة المنصورة.

وأصدرت رئاسة مركز المنصورة نعيا جاء فيه: «تقدمت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، ونواب رئيس المركز، وسكرتير عام المركز وجميع العاملين برئاسة المركز بخالص العزاء الى الأسرة الكريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».