السيطرة على حريق سجن المنصورة.. ومصدر: «عُقب سيجارة» السبب

كشف مصدر أمني عن سبب حريق سجن المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الذي تسبب في تصاعد الأدخنة من داخل سور السجن، وقال إن الحريق شب ببعض المخلفات الموجودة بجانب سور سجن المنصورة من الداخل، واشتعلت النيران نتيجة إلقاء سيجارة مشتعلة بجوار المخلفات، ومع ارتفاع درجات الحرارة انتشرت النيران بسرعة في كل المخلفات الملقاة بجوار السور، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق في غضون دقائق دون أي خسائر تذكر.

قوات الإطفاء تسيطر على حريق سجن المنصورة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن جميع نزلاء السجن بخير، ولم يشعروا بوقوع الحريق، لأنهم يبتعدون تمامًا عن مصدر انبعاث الدخان، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية تدخلت على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق في دقائق معدودة.

وشاهد أهالي المنصورة حريق سجن المنصورة، عندما تصاعد دخان كثيف داخل سور السجن، نتيجة حدوث حريق ببعض المخلفات بجوار سور السجن من الداخل وتدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

ورود بلاغ بنشوب حريق سجن المنصورة

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق سجن المنصورة، وتصاعد أدخنة منه.

وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، دون حدوث أي خسائر.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار قسم الأدلة الجنائية لعمل تقرير حول الحريق وأسبابه.