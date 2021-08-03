كلمات أغنية روبي «أمك وأبوك»: اعمل قلبك بسوستة ونضفه على السريع

حققت أغنية روبي الجديدة، التي تحمل اسم «أمك وأبوك»، ما يقرب من 150 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها مساء أمس الاثنين، على موقع المشاهدات «يوتيوب»، من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل.

كلمات أغنية روبي «أمك وأبوك»

ومن كلمات أغنية «أمك وأبوك»، التي طرحتها الفنانة روبي بعد عدد من أغنياتها مثل «حتة تانية»، و«قلبي بلاستك»:

(محدش شاف صحابي اللي في فرحي اتصوروا

مابنوش حتى في واتسابي حبة مية اتبخروا

في الشدة تبص جنبك مش هتلاقي ناس

إنما هتشخلل جيبك هتملى ميكروباص

بس سيبك من اللي في المصلحة يعرفوك

ماتحبش حد قد أمك وأبوك

إعمل قلبك بسوستة ونضفه ع السريع

ياما ناس تبان أليسطا وأصلهم فقاقيع

ماتسيبش أي حاجة تشكلك مشكلة

هيأ نفسك كأنك في المدينة الفاضلة

سابك ليه اللي سابك

لو كان في النية يّود

ماتحبش حد قد أمك وأبوك

فضي دماغك فضي

ماتركزش اللي فيك

لو صنفرت المصدي هيتلمع عليك

الناس البايخة في صورك منتجها وقُصها

أول ما تلاقي راحتك

اتلحلح روحلها

خدلك حقنة نسيان وإنسى كل اللي أذوك

ماتحبش حد قد أمك وأبوك

دوخت وكان نفسي أدوق حبة حنية

طلع اللي موجود في السوق منتهي الصلاحية

عملت الخير في البحر رميته غطس وماقبش

كله عمال ينتش كله عمال يهبش

بصراحة لب الموضوع وخلاصة القول بجد

ماتحبش حد قد أمك وأبوك)

روبي تطرح قريبًا «ميني ألبوم» يضم 5 أغنيات

من ناحية أخرى تجهز روبي لـ«ميني ألبوم» يضم 5 أغنيات جديدة من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة قبل نهاية عام 2021، وستطرح أولى أغنياته والتي تحمل اسم «على سهوة» خلال شهر أغسطس الجاري.