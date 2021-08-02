«سجن النسا» و«أهو ده اللي صار».. مسلسلات لمعت فيها روبي قبل «شقة 6»

من المنتظر أن يُعرض مسلسل «شقة ستة» للفنانة روبي، على «شاهد vip» في 19 أغسطس، وفق ما أعلنته «المنصة»، بعدما جرى تأجيله في أكثر من مناسبة، حيث تدور أحداثه في الشقة «رقم 6» في إحدى البنايات، التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ سكان العمارة بأجواء مرعبة بالشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة.

المسلسل من بطولة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، وسيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضى، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

وسبق لروبي المشاركة في 4 مسلسلات، قبل مسلسل «شقة ستة» كان أولها في عام 2013، أما آخر مسلسل فقد عُرض في 2019.

«بدون ذكر أسماء»

عُرض المسلسل عام 2013، وسلط الضوء على الحياة السياسية والاجتماعية في مصر في فترة الثمانينات، حيث ازدهرت التيارات الإسلامية بشكل كبير، وذلك عن طريق قصة ارتباط نوارة بمعتمد العائد من المملكة العربية السعودية، محملا بأفكار دينية غريبة.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ تامر محسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ وحيد حامد، وبطولة روبي، وحورية فرغلي، وأحمد الفيشاوي، ووليد فواز، وفريدة سيف النصر.

«سجن النسا»

وبعدها بعام، حققت روبي نجاحا كبيرا، عندما شاركت في بطولة مسلسل «سجن النسا»، الذي عُرض في سباق مسلسلات رمضان عام 2014، حيث تدور أحداث المسلسل المستوحاة عن وقائع حقيقية، حول 3 ثلاث نساء تعرضن لمصاعب جمة في حياتهن، حيث دفعهن الظلم الذي تعرضن له لارتكاب جرائم متفرقة، انتهت بهن إلى السجن، ليبدأن مرحلة جديدة من حياتهن، تختلف عما عشنه سابقا، وبخاصة بعدما اندلعت أحداث 25 يناير 2011.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، وقصة فتحية العسال، وحوار هالة الزغندي، وبطولة نيللي كريم، ودرة، وروبي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وريهام حجاج.

«رمضان كريم»

وتدور أحداث المسلسل الذي عُرض في شهر رمضان من عام 2017، في إطار الحارة الشعبية، حيث تحاول روبي التبرؤ من أهلها ومستواها الاجتماعي، حيث ادعت أنها من عائلة غنية، إلى أن تعرفت على شاب ووقعت في حبه.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبد العزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبد الله، وبطولة سيد رجب، ومحمود الجندي، وريهام عبدالغفور، وروبي، وشريف سلامة، وسلوى عثمان.

«أهو ده اللي صار»

ومسلسل «أهو ده اللي صار» هو الوحيد الذي عُرض خارج شهر رمضان «أوف سيزون»، في فبراير 2019، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي في حقبة زمنية تصل إلى قرن من الزمان، وتناول المعاناة التي عاشتها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، بسبب بعض الأفكار والعادات والتقاليد.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ حاتم علي، وﺗﺄﻟﻴﻒ عبد الرحيم كمال، ومن بطولة روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر.