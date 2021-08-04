تفاصيل اختبارات القدارات 2021 لكليات السياحة والفنادق.. تضم 50 سؤالا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات القدرات 2021 للالتحاق بكليات السياحة والفنادق، وعدد الأسئلة وشروط النجاح وزمن الاختبار، الذي يقيس مدى استعداد الطالب للالتحاق بمجال السياحة والفنادق، حيث يأتي اختبار القدرات 2021 لكليات السياحة والفنادق في 3 مجالات رئيسية، كما يلي:

أولًا: اختبار اللغة

- يختار الطالب بين اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وفقا للغة الأولى التي درسها الطالب في شهادة الثانوية العامة.

- تعد أسئلة اللغات تطبيقا على استخدام اللغة، كما أنّها لا تشمل أي أسئلة في قواعد اللغة أو اللغويات.

- تتنوع أسئلة اللغة بين الجغرافيا والتاريخ والسياحة والآثار والإرشاد السياحي والموضوعات العامة.

ثانيًا: اختبار المعلومات العامة

- الأسئلة تكون باللغة العربية.

- الأسئلة مرتبطة بالثقافة العامة لمن يرغب في العمل بالحقل السياحي، مثل الشخصيات العامة والتاريخية المصرية والعربية والعالمية والسياحة، والمواقع الأثرية المشهورة في مصر والعالم، وبعض الأسئلة البسيطة في مجالات مختلفة، مثل الرياضة والفنون والآداب والعلوم.

ثالثًا: اختبار السلوكيات ومهارات التواصل الفعال

- الأسئلة تكون باللغة العربية.

- تضم الأسئلة مجموعة خاصة بأنواع ومهارات الاتصال وأساليب توصيل الرسالة بصورة فعالة.

- تضم الأسئلة مجموعة خاصة بالإتيكيت والبروتوكول والسلوكيات والآداب العامة التي يجب أن يتعامل بها الأفراد في المجتمع.

زمن اختبارات القدرات 2021 للالتحاق بكليات السياحة والفنادق

ساعة واحدة فقط (يبدأ الاختبار الساعة 10.30 صباحا) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

شروط النجاح لاجتياز اختبارات القدرات 2021

يجب أن يحصل الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات اختبار القدرات 2021 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على «لائق».

عدد أسئلة اختبار القدرات لكليات السياحة والفنادق

يشمل الاختبار (50) سؤالا بنظام أسئلة الصواب أو الخطأ.