تفاصيل اختبارات القدرات 2021 لكليات الفنون التطبيقية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات القدارات 2021 لكليات الفنون التطبيقية، وزمن الاختبار، والأوراق المطلوبة، وشروط النجاح، لافتة إلى أنّ كليات الفنون التطبيقية تجري كل عام اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها، لقياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك.

وتهدف اختبارات القدرات، لإضافة مهارات التعبير الفنية الشخصية من تحقيق عناصر العمل الفني، كإظهار الفكرة الرئيسية للعمل، وتحقيق التوازن في توزيع العناصر، وتوظيف الخطوط لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني، واستخدام مؤثرات الظل والنور وتحقيق قواعد المنظور والتباعد بين الأشياء، والتناسب بين الأشكال وبين المساحة الكلية للعمل الفني.

اختبارات القدرات 2021 لكلية الفنون التطبيقية في جزأين رئيسيين

اختبار الرسم من (60 درجة)

يتضمن موضوع واحد يهدف لتقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل، وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية، وإظهار المهارات الفنية في التعبير الحر، باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره والاهتمام بالنسب والمقاييس في إخراج المنظور، وإمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

اختبار التصميم (من 40 درجة)

موضوع واحد يهدف لقياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية، وتنظيم العناصر وفقا لنسب جمالية محسوسة، وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لوني، مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية لموضوع التصميم بوضوح، ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلاف خاماتها، سواء الأقلام الخشبية أو الفلوماستر أو المائية.

وتتناول موضوعات التصميم وضع أفكار لتصميم ملصق إعلاني أو إرشادي أو تصميم دعوة أو كارت تهنئة، أو تصميم طابع بريد أو غلاف كتاب أو عبوة أو منتج فني أو ميدالية، أو رمز أو شعار، وغيرها من موضوعات التصميم ذات الأغراض المختلفة، وقد تحتاج بعض الموضوعات إلى إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم، لذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.

الأدوات المطلوب إحضارها لتأدية الاختبار

1. أقلام الرصاص (B,HB) وممحاة.

2. مسطرة 50 سم.

3. ألوان: (خشبية – فلوماستر – مائية).

4. أدوات هندسية (منقلة، مثلث، برجل).

5. سطح مستوٍ من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35 سم لاستخدامه أسفل ورقة الرسم (اختياري).

زمن اختبار القدرات لكليات الفنون التطبيقية

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ زمن الاختبار ساعتين ونصف الساعة، حيث (يبدأ الاختبار الساعة 10.30 ص) ولا يحق لأي طالب الدخول بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

شروط النجاح لإجتياز اختبارات القدرات 2021

وحددت وزارة التعليم العالي، شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون التطبيقية، وهي أن يحصل الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم + التصميم)، كشرط لنجاح الطالب وحصوله على «لائق».