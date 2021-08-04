تعرف على إرشادات أداء اختبار القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إرشادات وقواعد اختبارات القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة، وذلك للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط دخولها اجتياز اختبارات القدرات.

بالتفاصيل.. إرشادات أداء اختبار القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة

وجاءت قواعد أداء اختبار القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة، كالأتي:

- منع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح بدخولها قاعة الاختبار.

- اعبتار الطالب راسبًا إذا عثر بحوزته على تليفون محمول حتى لو كان مغلقا أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

- يلتزم الطااب بجلب جميع المستلزمات الوقائية "كمامات طبية وكحول" لضمان السلامة من أي فيروسات.

- التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات.

- التواجد قبل موعد الاختبار بـ60 دقيقة، ويحصل الطالب على نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

- منع تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التعليم: بدء تنسيق الجامعات الخاصة عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية

يأتي ذلك، في الوقت الذي ناقش فيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي اليوم، تقريرًا حول نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية، وهو نظام إليكتروني موحد على كل كليات الجامعات الخاصة، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، ومنع التلاعب.

ويطبق هذا النظام على حملة الشهادات المصرية من خريجي الثانوية العامة، والأزهرية والدبلومات الفنية، من خلال مكتب القبول الإلكتروني الموحد مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.

وعرفت التعليم العالي طريقة التسجيل بالقبول الإلكتروني الموحد، وذلك عبر استمارة قبول إلكترونية تسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام.