«صحة المنيا» تكرم المشاركين في تنفيذ أعمال المبادرات الرئاسية

كرّمت مديرية الصحة بالمنيا، عدد من المشاركين في تنفيذ أعمال المبادرات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الصحي، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامة صحة المواطنين.

شارك في التكريم، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور أسامة الجمل وكيل المديرية، الدكتور أحمد خليل منسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة، وبحضور قيادات مديرية الصحة والإدارات الصحية.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل الوزارة، إن هناك تكليفات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة القطاع الصحي داخل المحافظة، بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين على كفاءة عالية من الجودة.

وشمل التكريم عدد من مديري الإدارات الصحية والأطباء والتمريض والمشرفين ومدخلي البيانات المشاركين في تنفيذ المبادرات الرئاسية لمجهوداتهم في تنفيذ فعاليات المبادرات وتم منحهم الدروع وشهادات التقدير.

بدأت فعاليات الحفل بكلمة للدكتور محمد نادى وكيل الوزارة، حيث استعرض مجهودات مديرية الصحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية وجهود المشاركين بها في الوصول بخدمات المبادرات لكل مواطن في محافظة المنيا خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تكريم الدكتور عصام الخطيب مدير إدارة بنى مزار الصحية والدكتور عصمت نجيب مدير ادارة العدوة الصحية والدكتور محمود عمر مدير ادارة مطاى الصحية وعدد من الأطباء والتمريض ومشرفي الإدارات الصحية ومدخلي البيانات.