الوحدات المحلية تتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالمنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يتم تنفيذها كلا بنطاق مركزه، بالإضافة لتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة تراكمات القمامة بالمدن والقرى بشكل مستمر، وإعداد تقارير يومية بجانب المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، والعمل على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع الاشغالات، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونظمت الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، حملات ميدانية بمختلف القطاعات الخدمية، اليوم، بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع، وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وتابعت الوحدات المحلية لمركزي «المنيا – ملوي»، حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، وتسوية الطرق الرئيسية، بالإضافة لمتابعة أعمال الإصلاحات، ومشروعات حياة كريمة، حيث تم رفع تراكمات القمامة بقريتي طوخ الخيل وماقوسة، وتنفيذ أعمال تسوية للطرق بقرية طهنشا، بالإضافة إلى إصلاح مأسورة الصرف الصحي بقرية ماقوسة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ملوي، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ورفع تراكمات القمامة والمرور على المستشفيات بقرية قلندول التابعة للمركز، حيث تم المرور على مشروعات حياة كريمة ، كما تم رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالصحراوي الشرقي، بالإضافة للمرور علي المستشفيات والوحدات الصحية ، كما تم اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية ابشادات، ومتابعة الحالة العامة لأراضي أملاك الدولة زمام الوحدة المحلية بنطاق القرية.

وواصلت مدينتي «سمالوط – العدوة»، المتابعة المستمرة لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية، وإزالة كافة اشكال التعديات بالبناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف وعشوائي بدون ترخيص بقرية طرفا الكوم حيث تم التحفظ على أدوات ومعدات البناء وردم أساسات البناء، بالإضافة لإزاله حالتي بناء بدون ترخيص بقريه قلوصنا، كما تم اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية اسطال التابعة للمركز، ورفع تراكمات القمامة وتنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بقرية صفانية بمركز العدوة.