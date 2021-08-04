بروتوكول بين 3 وزارات لتشغيل خلايا شمسية بمطار القاهرة

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحمد منار وزير الطيران المدني توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والطيران المدني ومركز تحديث الصناعة «مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة» وشركة ميناء القاهرة الجوي وذلك لتقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية في مطار القاهرة الجوي، وذلك بحضور سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من قيادات وزارات البيئة والتجارة والصناعة والطيران المدني.

وقع بروتوكول التعاون، كل من الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وأيمن محمد أمين عام وزارة الطيران المدني، حيث يتمّ تنفيذ المشروع بدعم مالي وفني من جهاز شئون البيئة والمشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

وأكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ هذا الاتفاق يدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع ومن بينها صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت وزيرة التجارة، إلى الدور المحوري الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة – التابع للوزارة – في تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV، والذي يقدم من خلاله الدعم الفني والمادي لنشر نظم الطاقة الشمسية الصغيرة في كل أنحاء الجمهورية، لافتةً إلى أنَّ المركز قد حصل مؤخراً على الجائزة الأولى من معهد الطاقة البريطاني كأفضل مشروع مقدم عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحراري.

ولفتت جامع، إلى أنَّ هذا المشروع الرائد سيكون له أثر إيجابي كبير على الصورة العامة المحلية والإقليمية والدولية لمطار القاهرة وذلك تماشيا مع التوجه العالمي للمطارات للاعتماد على الطاقات الجديدة، خاصة الطاقة الشمسية، وبما يتماشى مع إستراتيجية الطاقة المتجددة 2022، مشيرةً إلى أنَّ هذا المشروع يتزامن مع تنفيذ محطة الطاقة الشمسية في محطة سكك حديد مصر بالقاهرة وهو ما يعكس جهود الدولة الكبيرة لإدماج الطاقة الشمسية و الطاقة المتجددة في المرافق الحيوية.

ومن جانبها، أكّدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّ دمج البعد البيئي فى قطاع الطيران المدني هو من ضمن أولويات الدولة والقيادة السياسية للعمل على مطارات أكثر استدامة، حيث أصبح دمج البعد البيئي في سياسات ومختلف قطاعات الدولة أمرًا ملموسا ولا يمكن الاستغناء عنه او تجاهله.

وأضافت وزيرة البيئة، أنَّ المشروع يعتمد على إنشاء المحطات في أماكن معينة لتشغيل الشواحن حيث يعتبر مطار القاهرة الدولى هو واجهة الدولة وصاحبة الانطباع الأول في أذهان الزائرين، مشيرة إلى أنَّ المشروع يتكون من خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، وتركيب نظام القياسات اللازمة لقياس مؤشرات أداء النظام الشمسي ومعدلات تبادل الكهرباء من نظام الخلايا الشمسية وإلى الشبكة الكهربائية والعكس طبقاً لضوابط وإجراءات شركة التوزيع المختصة، إضافة إلى قياس نسبة الوفر في استهلاك الكهرباء المنتجة بالطرق التقليدية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ الفوائد والعوائد المتوقعة من تنفيذ المشروع تشمل مردود بيئي في صورة خفض الانبعاثات ومردود اجتماعي توعوي من خلال توليد الطاقة الكهربايية باستخدام الطاقة الشمسية ومردود اقتصادى متوقع نتيجة التوفير المتوقع من فواتير الكهرباء.

وأكّدت وزيرة البيئة، أنَّ مشروع حوكمة إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بمطار القاهرة الدولي يعد من أهداف الوزارة للعمل على الاستهلاك الرشيد الموارد الطبيعية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنَّ مطار شرم الشيخ والغردقة شهدت حملات الترويج للسياحة البيئية والحفاظ على البيئة البحرية، لافتة إلى أنَّ فوايد دمج البعد البيئي فى قطاع الطيران المدني يشمل على خفض الانبعاثات، مشيرة إلى أنَّ المشروع سوف يحقق مطارات ـكثر مرونة وبرنامج اعتماد الكربون فى المطارات وتحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة وتحقيق مطلبات الاستدامة

كما أعرب محمد منار وزير الطيران المدني، عن خالص تقديره للتعاون الفعال والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدني ووزارتى البيئة والتجارة والصناعة لتطبيق كل أسس السلامة والجودة وحماية البيئة، مشيرًا إلى أنَّ توقيع برتوكول مشترك بين كل من وزارة البيئة والطيران المدني، والتجارة والصناعة لتقديم الدعم الفنى والمالى لتوريد وتنفيذ وتشغيل نظم خلايا شمسية تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار مجهودات الدولة المصرية في الحفاظ على البيئة و استراتيجية الطاقة في مصر 2035 لحماية البيئة وخفض معدلات التلوث من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة النظيفة بقطاعات الدولة المختلفة وبخاصة قطاع الطيران المدني، حيث أن صناعة النقل الجوي تعد من أكثر الصناعات المعنية بالحفاظ على البيئة.

وأضاف وزير الطيران المدني، أنَّ المسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة تُعد واحدة من أهدافنا الرئيسية وتتضمن رؤيتنا تخصيص جزء من الاستثمارات في استخدام أحدث التقنيات وأفضلها من حيث الكفاءة البيئية فيما يخص المطارات والطائرات والمحركات، وقد إتخذت وزارة الطيران المدني خطوات مُبكرة ومتواصلة في استخدام الطاقة المتجددة النظيفة من خلال وضع خطة ممنهجة تشمل تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة وعدم الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية والاعتماد على الطاقة الشمسية والمتجددة والذى يساعد هذا على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن جهته، أوضح سيليفان ميرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنَّ تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، يتمّ تنفيذهما في إطار دعم البرنامج لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، إضافة لاتفاق باريس للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى، وسيكون مطار القاهرة الدولي نموذج استرشادي لكل المنشآت الخاصة والعامة في دمج تحسين كفاءة الطاقة مع الطاقات المتجددة حيث تمّ تغيير نظم الإضاءة الي تكنولوجيا الليد في المطار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2015.

وبدروه أشار المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى ان هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون الوثيق بين وزارة البيئة - جهاز شؤون البيئة وشركة ميناء القاهرة الجوي ووزارة الطيران المدني مع مركز تحديث الصناعة - (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة) Egypt-PV، والذي ينفذه المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، لافتاً إلى أنَّ القدرة الإجمالية للمحطة الشمسية بمطار القاهرة الدولي تبلغ 300 كيلووات/ ساعة، وستسهم في خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 289 طن سنويا.

وأوضحت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلایا الشمسية، أنَّ تركيب محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة الدولي يعتبر من المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي يتمّ تنفيذها حيث أن لها بعد بيئي واجتماعي واقتصادي وسيكون له أثر إيجابي كبير علي الصورة العامة المحلية والإقليمية والدولية، و قد قدم مشروع نظم الخلايا الشمسية الدعم الفني والمادي لتنفيذ 115 محطة طاقة شمسية خلال عامين 2018-2020 في 15 محافظة علي مستوي الجمهورية بقدرة إجمالية 8.2 ميجا وات ووفر في الكهرباء يصل الى 13 جيجا وات ساعة/ سنويا في القطاع الصناعي، والتجاري، والسياحي والسكني والخدمات التعليمية، والمباني العامة، كما يهدف المشروع إلي زيادة نسبة مكون المحلي، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة، وإزالة العوائق التي تحول دون زيادة إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة.

وطبقًا لبروتوكول التعاون المشترك يتكون النظام من خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، وتركيب نظام القياسات اللازمة لقياس مؤشرات أداء النظام الشمسي ومعدلات تبادل الكهرباء من نظام الخلايا الشمسية وإلى الشبكة الكهربائية والعكس طبقاً لضوابط وإجراءات شركة التوزيع المختصة، إضافة إلى قياس نسبة الوفر في استهلاك الكهرباء المنتجة بالطرق التقليدية.