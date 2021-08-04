سيول بمرسى علم وحلايب.. والبحر الأحمر تعلن الطوارئ

تعرضت جنوب محافظة البحرالأحمر، لأمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر الشرقية، وصلت إلى حد السيول، بعد توقعات بهطول أمطار على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر تصل إلى مرسى علم حتى نهاية الأسبوع الجاري.

محافظة البحر الأحمر تواجه الأمطار بخطة تكلفت 572‪ مليون جنيه

وأعلنت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول بإنشاء عدد من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية بمدن المحافظة، بتكلفة 572 مليون جنيه منها إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وانشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وانشاء سد و 4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير.

محافظ البحر الأحمر يعلن درجة الاستعداد القصوى

و كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر كافة الجهات المختلفة برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء والتنبيه بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس، وعمل تقرير يومي الأمطار، ومتابعة محطات الرفع وسيارات صرف المياه وإمداد المدن بسيارات كسح المياه اللازمة في حالة الحاجة ، وعمل تقرير يومي الأمطار ورفع التقارير اول بأول إلى غرفة العمليات الرئيسية.