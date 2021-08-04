أمطار غزيرة تصل لحد السيول جنوب البحر الأحمر

شهدت مدينة حلايب جنوب محافظة البحرالأحمر، هطول أمطار غزيرة، اليوم، على سلاسل جبال البحر الأحمر وسط توقعات بأن تصل الى حد السيول.

وأعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة خاصة على المناطق الجبلية جنوب المحافظة.

كما أعلنت المحافظة إنشاء عدد من السدود والقنوات والبحيرات الصناعية بمدن ومناطق المحافظة حيث تجرى أعمال مشروع حماية وادى القويح بالقصير وإنشاء بحيرة سد القويح جنوب البحر الأحمر للحماية من الأمطار الغزيرة المتوقعة سقوطها.

كانت غرفة إدارة الأزمات بالبحر الأحمر تلقت لاشارة من مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سلاسل جبال البحر الأحمر اعتباراً من اليوم وحتى الخميس المقبل.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر أنشأت عددا من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية بمدن المحافظة، بتكلفة 572 مليون جنيه منها إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وانشاء سد و 4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير.