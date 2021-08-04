مشروعات «حياة كريمة» تغير وجه قرية شربين في الدقهلية

بدأت «حياة كريمة»، نشاطها في قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية من خلال إنشاء مشروعات كبرى ستغير وجه قرى المركز تماماً، من بينها بناء الدور الأرضي لمدرسة الحكيم إسماعيل للغات، وكذلك أعمال رفع كفاءة مياه الشرب لدعم المناطق الأكثر احتياجاً واستكمال تشييد وبناء المجمع الخدمي الحكومي المتكامل بقرية رأس الخليج، وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي الجديدة بقرية كفر الشيخ عطية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها وبإشراف المحاسب طارق شكري، رئيس مركز ومدينة شربين.

تشييد وبناء الدور الأرضي لمدرسة الحكيم إسماعيل للغات بقرية ترعة غنيم

بدأت المبادرة في مركز شربين بأعمال تشييد الدور الأرضي لمدرسة الحكيم إسماعيل للغات بقرية ترعة غنيم التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر الحاج شربيني، والتي يتم تسليمها في نهاية العام الجاري، وجرى متابعة استكمال أعمال مد خطوط الصرف الصحي ودعم الشبكات الرئيسية بنفس القرية وبناء بيارات لدعم المناطق البعيدة غير المخدومة بالصرف الصحي والخدمي وإزالة كافة العقبات أمام العمل، وذلك ضمن فعاليات المبادرة لرفع كفاءة مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وللأجيال القادمة بإذن الله تعالى.

أعمال رفع كفاءة مياه الشرب لدعم المناطق الأكثر احتياجا

وشملت المبادرة أعمال رفع كفاءة مياه الشرب لدعم المناطق الأكثر احتياجاً والبعيدة عن الشبكات الرئيسية بقرية كفر يوسف التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر الوكالة، كما تمت متابعة أعمال إنشاء أساسات مدرسة كفر الوكالة الابتدائية الجديدة للحد من كثافة الطلاب بمدارس القرية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتوفير حياة أفضل لأهالي القرى والارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

أعمال الحفر لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي الجديدة بقرية

وضمت المبادرة أعمال الحفر لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي الجديدة بقرية كفر الشيخ عطية التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر الترعة القديم لدعم المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي، إلى جانب استكمال أعمال إحلال وتجديد كوبري القرية لرفع كفاءته من جديد حفاظاً على أرواح المواطنين.

تشييد وبناء المجمع الخدمي الحكومي المتكامل

وجارٍ استكمال تشييد وبناء المجمع الخدمي الحكومي المتكامل بقرية رأس الخليج الذي تم إنشاؤه على مساحة موسعة تشتمل على «مكتب للبريد وسجل مدني وشئون اجتماعية ومكتب تموين ومركز تكنولوجي مصغر ووحدة محلية قروية».