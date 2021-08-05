ضبط 585 أعلاف مجهولة المصدر في حملات لـ«الزراعة»

شنت وزارة الزراعة، حملات تفتيش مفاجئ مشكلة من لجان دورية متعاقبة تابعة لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف لضبط إيقاع صناعة الأعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفي جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إنه وردت معلومات عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بمحافظة البحيرة يعمل دون ترخيص من وزارة الزراعة، وينتج أعلاف غير مسجلة بالوزارة.

وأشار إلى أن لجنة مشكلة من القطاع والمركز داهمت المصنع، وجرى التحفظ على 585 طنا من أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة وخامات غير صالحة كانت تعد لاستخدامها في تصنيع الأعلاف.

وداهمت لجنة أخرى مخزن لبيع بعض إضافات الأعلاف بمحافظة الجيزة ويقوم بالإعلان عن منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن محل الاتجار غير مرخص وبه كميات 50 لترا من إضافات أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.

وأضاف سليمان أن هناك أيضا لجان أخرى مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديريات زراعة أسيوط، ومرسى مطروح، والنوبارية بإجراء تجارب تشغيل لخطوط تصنيع الأعلاف للتأكد من مدى تجانس مخاليط الأعلاف الناتجة في 12 مصنعا مع سحب العينات وتحليلها في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وهو معمل مرجعي معتمد.

وأشار إلى إعدام 10 أطنان إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية التي استوردت على أساسها.

ويهيب كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالسادة المربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).