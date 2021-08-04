محافظ القاهرة يتفقد أعمال محور عدلي منصور بالمطرية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية، اليوم، وقال المحافظ إن الأعمال شملت إزالة 60 عقارا فى حيي «السلام أول والمطرية» من إجمالى 159 عقارا بينهم 55 عقارا بحى المطرية.

وأشار المحافظ، في بيان صحفي اليوم، إلى أن أصحاب العقارات حصلوا على التعويضات اللازمة طبقا للأسعار الحالية بالمنطقة والتى بلغت حتى الآن 165 مليون جنيه، وأضاف أن شركات المرافق بدأت العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحي وتحديث لشبكة الكهرباء .

وتنفذ أجهزة الدولة محور المستشار عدلى منصور بمنطقة شرق القاهرة ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة.

ويربط محور المستشار عدلى منصور الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بين منطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية وبين طريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة، السلام، عين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية .

ويمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

رافق المحافظ فى جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حى المطرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.