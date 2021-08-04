4 محاضر لعدم ارتداء كمامات وغلق مقهى في حملة بالمنيا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أحد المقاهي، لمخالفته الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال هشام فايز، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إنه تم غلق مقهى بحي شمال المدينة لمخالفته الإجراءات الإحترازية باستخدام الأكواب الزجاجية التي تعد من أسباب نقل العدوى، وذلك خلال حملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف «فايز» أنه تم رفع الإشغالات من شارع «مصر»، التي كانت تعيق حركة المترددين على الشارع وتسبب الازدحام، مؤكداً على أصحاب الوحدات بعدم مخالفة شروط التعاقد وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وقال اللواء أ. ح. ياسرعبدالعزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه كلّف نواب المدينة بالمتابعة المستمرة للالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين، وكذلك ضبط حركة الشارع المنياوى ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة تضمنت المرور على الكافيهات ومواقف الأجرة وشوارع المدينة، وتم رصد بعض المخالفات وتحصيل 4 غرامات لعدم ارتداء كمامة في المواصلات العامة وتحرير 7 محاضر إشغال طريق، وتنفيذ 10 إزالات إدارية وتم رفع الإشغالات من الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنظيم الحملات اليومية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف متابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.