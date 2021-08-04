اجتماع موسع لمتابعة موقف مشروعات «حياة كريمة» بالإسكندرية

عقد مركز ومدينة برج العرب، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«عازر»: مشروعات متنوعة مزمع تنفيذها في مبادرة حياة كريمة لخدمة أهالي المركز

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إلى أن هناك مشروعات متنوعة مزمعاً تنفيذها في مبادرة حياة كريمة، لخدمة أهالي مركز برج العرب و3 قري أم والتوابع والنجوع، وأكدت أنه في ظل هذه المبادرة العظيمة «حياة كريمة»، ستكون كل القرى وتوابعها لديها جميع الخدمات الرئيسية، بالإضافة إلى جميع المشروعات التنموية التي يتمناها الأهالي في تلك القرى.

عُقد الاجتماع بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، ومهندس أحمد عبد الواحد، ممثلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، ود. فاطمة كريم، ممثل الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، وممثل الهيئة الهندسية، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وكذلك ممثلو إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومحمد شعبان والدكتور محمد مسعد ممثلا مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية تستهدف تطوير مدينة برج العرب القديمة من خلال 3 قرى «بهيج وأبو صير والغربانيات»، فضلاً عن 46 قرية تابعة لها، ونسبة الإناث 55% إلى 45% ذكوراً، بقوة عدد سكان 150 ألف مواطن، أكثر من نصفهم من فئة الشباب، فيما بلغ إجمالي عدد المشروعات المستهدفة حتى الآن 52 مشروعاً، بالإضافة إلى 21 مشروعاً للأبنية التعليمية، فيما يتم تدقيق بيانات سكن كريم في الوقت الحالي.