انهيار ابنة وزوج فتحية طنطاوي خلال تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير

دخلت ابنة الفنانة فتحية طنطاوي في نوبة من البكاء الشديد، خلال أداء صلاة الجنازة على والدتها بمسجد الحصري بـ6 أكتوبر، بحضور عائلتها وبعض أصدقائها من الوسط الفني، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وحاول الموسيقار علي سعد، زوجة الفنانة فتحية طنطاوي، التي رحلت عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تمالك دموعه، إلا أنه لم يستطع ودخل في نوبة بكاء شديدة، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بأكتوبر.

زوج فتحية طنطاوى يكشف تفاصيل حالتها الصحية

كشف الموسيقار على سعد زوج الفنانة فتحية طنطاوى عن تفاصيل حالتها الصحية، قائلًا: «فتحية مكنتش بتعانى من أى مشاكل صحية فى القلب واللى حصلها الوعكة بسببه، مش عارف ازاى حصلها مشاكل فى القلب فجأة».

وأضاف الموسيقار: «فتحية كانت بتعانى من مشاكل تانية بعيدة خالص عن مشاكل القلب، فكانت الفترة الأخيرة عندها شوية مشاكل كدا وكنا المفروض نروح نجرب مسح ذرى على الجسم كله بسبب اشتباه فى ورم».

وفاة الفنانة فتحية طنطاوى

وأعلن الملحن محمد سعد ابن الفنانة فتحية طنطاوى، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وفاة والدته، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحلت من كنت أكرم بسببها راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مؤاها الجنة. نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله».

وكشف الموسيقار علي سعد، يفص تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن الفنانة فتحية طنطاوى كانت قد توقف قلبها مرتين المرة الأولى وتمكن الأطباء من إعادتها للحياة مرة أخرى ولكن المرة الثانية لم يتمكنوا من ذلك ورحلت عن عالمنا.