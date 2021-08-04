جلطة مفاجأة في القلب.. تفاصيل وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة فتحية طنطاوي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد وعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

تفاصيل وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

وكشف الملحن علي سعد، تفاصيل وفاة الفنانة فتحية طنطاوي، موضحًا أنها شعرت بوعكة مفاجأة نقلت على إثرها للمستشفى وتم إيدعها في العناية المركزة وبالفحص تبين إصابتها بجلطة في القلب.

وقال المحلن في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «كانت زي الفل بس إمبارح فجأة تعبت نقلناها المستشفى ودخلت العناية المركزة، عرفنا إن حصلها جلطة في القلب، والقلب توقف».

تقام صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة بأكتوبر، وفقا لعائلة الفنانة الراحلة.

وزيرة الثقافة تنعى الفنانة فتحية طنطاوي

ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفنانة الراحلة في بيان صحفي، قائلة: إن فتحية طنطاوي نجحت في صنع نجومية من نوع خاص، حيث تعتبر من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية الثانية، متابعة: «جذبت القلوب بتجسيد شخصيات في عدد من الأعمال المهمة التي تركت أثرا كبيرا في وجدان الجمهور».

كما نعت، نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، في بيان صحفي قائلة: «رحم الله االفقيدة وألهم عائلتها وجمهورها الصبر والسلوان».

يذكر أن الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ ت مشوارها الفني في الستينيات وحتى رحيلها قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية قاربت الـ 140 عملا ما بين السينما والتلفزيون، أشهرهم «الشهد والدموع»، «البخيل وأنا» بالإضافة إلى أفلام منها «الوق والأسورة» و«دم الغزال»، وكان ظهورها الأخير على الشاشة كضيفة شرف في مسلسل «أبو جبل» بطولة الفنان مصطفى شعبان، في سباق الدراما الرمضانية 2018.