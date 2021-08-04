خالد جلال ناعيا فتحية طنطاوي: كانت نموذجا للفنان المحب لإبداعه

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنانة القديرة فتحية طنطاوي، التى رحلت عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال «جلال» إن الفنانة فتحية طنطاوي تمثل نموذجا للفنان المحب لإبداعه، وإنها صاحبة بصمة في مسرح الدولة من خلال أعمالها على المسرح القومي والطليعة وغيرهما، بالإضافة إلى عطائها السينمائي والتلفزيوني.

وأضاف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أن القطاع كان قد كرم الفنانة فتحية طنطاوي خلال الحفل الذي أقامه بمناسبة عيد الأم المصرية في مارس الماضي بالمسرح القومي، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، التي أهدت لها التكريم.

يشار إلى أن الفنانة القديرة فتحية طنطاوي بدأت مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل بالتلفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التلفزيون، ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها «ديل السمكة» عام 2003، «الطوق والأسورة» عام 1986، «دم الغزال» عام 2005، ومن مسرحياتها «انتهى الدرس يا غبي» مع الفنان محمد صبحي عام 1975، ومن أهم مسلسلاتها «البخيل وأنا» عام 1990، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود» عام 2004، وقدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا.

توفيت الفنانة فتحية طنطاوي بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة.

وأعلن محمد سعد، ابن الفنانة فتحية طنطاوي عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» عن وفاة والدته، حيث قال «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرَم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله…اللهم تغمَّد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مثواها الجنة، نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا».