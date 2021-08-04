«جمّل مركزك» مبادرة للشباب والرياضة احتفالا بعيد القليوبية القومي

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة «جمل مركزك»، اليوم، والتي تشرف على تنفيذها إدارة الشباب بالمديرية، في حضور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، ووليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، ومديري الادارات بالمديرية، احتفالا بالعيد القومى للمحافظة في 30 أغسطس الجاري، والتى يشارك فيها 50 مركزا على مستوى المحافظة على أن يتم تنفيذها فى اليوم المحدد طبقا لجدول زمني مقرر.

وأشار «الصبروط» إلى أن المبادرة تتضمن أعمال «نظافة عامة، دهانات، تشجير، رسم على الأسوار، تقليم الأشجار، تزيين حدائق، صيانة دورات مياه»، بمشاركة من شباب من أعضاء كل مركز، إلى جانب مسؤول النشاط، ومسؤول الربط الإلكتروني.

وأكد أهمية المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، بأن يظهر المركز بشكل جديد وجميل وجذاب فى ثوبه الجديد، هذا بجانب القيمة المعنوية من غرس الانتماء بين الشباب، وتنمية روح العمل الجماعى والتطوعى .