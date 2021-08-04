 انتظام صرف معاشات أغسطس من بنك ناصر الاجتماعي

أوضح بيان صادر عن بنك ناصر الاجتماعي، انتظام عملية صرف معاشات شهر أغسطس بفروع البنك المختلفة ومنافذ الصرف.

وصرح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أنه أصدر توجيهاته بناءً على تعليمات نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، بضرورة التنسيق والمتابعة لتيسير عملية صرف معاشات شهر أغسطس من دون معاناة، وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمّعات، حيث تم الصرف من داخل الفروع بإجمالي مبلغ 269 مليوناً و974 ألف جنيه، والصرف من خلال شركة فوري بقيمة 7 ملايين و338 ألف جنيه، بينما تمّت مسحوبات من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك بقيمة 64 مليوناً و175 ألف جنيه، بينما السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى بمبلغ 195 مليون جنيه.

وأوضح «عشماوي» أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفتح قنوات جديدة للحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع، مع الحد من التجمعات وحالات التكدّس والتزاحم، قام البنك بالتعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بتنظيم حملة توعية خلال صرف المعاشات، توضح للعملاء كيفية الصرف من منافذ فوري وموقعها من كل فرع، وتوعية عملاء البنك بمميزات صرف المعاش والمرتبات، من خلال منافذ الشركة، مما يوفر الوقت والجهد ويمنح العملاء تجربة سلسة ومريحة، بالإضافة إلى توافر مندوبي صرف مزودين بماكينات صرف فوري أمام الفروع خلال فترة الحملة للتخفيف من التكدس داخل الفروع.

وأكد «عشماوي» حرص البنك على إتاحة أكثر من منفذ لصرف المعاشات مثل بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقاً لتعليمات البنك المركزي على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى، بجانب فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 96 فرعاً.