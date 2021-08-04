المدرسة المصرية الدولية تعلن مواعيد عقد اختبار القبول

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اختبارات المتقدمين للصف الأول الابتدائي PYP5– pyp6، بالمدرسة يوم الاثنين الموافق 15 من شهر أغسطس.

وأضافت المدرسة، في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاختبار يعقد لمن سلًم أوراق التقدم للمدرسة، والحضور في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، مؤكدة أن مدة الامتحان ساعتان من التاسعة وحتى الحادية عشرة، والاختبار يعقد في مادتي (English- Math).

وشددت المدرسة على ضرورة توافر الأدوات الخاصة بالطلاب؛ والتزام الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنه سيجري تحديد باقي المراحل تباعا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أن الدراسة تبدأ يوم السبت 9 أكتوبر 2021، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2021، مؤكدة أن أيام الدراسة الفعلية 190 يوماً بما يعادل 32 أسبوعاً.

وأكدت أن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت 7 مايو 2022، وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022، والامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت 21 مايو 2022.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة حريصة على تطوير جميع المقررات الدراسية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.