لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل اختبارات القدرات 2021 لكليات الإعلام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات القدرات 2021، لكليات الإعلام، ونصائح لاجتياز تلك الاختبارات، مؤكدة أن الهدف من الاختبارات هو اختيار الطلاب الذين تؤهلهم قدراتهم ومعارفهم لدراسة الإعلام، بما يضمن لهم التفوق وتنمية المهارات اللازمة للعمل في المؤسسات الإعلامية المختلفة.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات ترشد الطالب إلى طريق التخصص الصحيح بناءً على ما لديه من مهارات أو معارف ولا يكون اختيار التخصص الدراسي مبنيًا على اعتبارات لا تضمن له النجاح أو التفوق في المجال الذي يريده.

مقاييس اختبارات القدرات 2021 لكليات الإعلام

قالت وزارة التعليم العالي إن اختبارات القدرات 2021 لكليات الإعلام تتناول قياس قدرات الطالب في أربعة مجالات أساسية:

أولاً: المعلومات العامة هي حصيلة المعارف العامة غير المتخصّصة لدى الطلاب، والتي تمكنهم من فهم العالم المحيط بهم، بعض هذه المعلومات عامة لا ترتبط بدولة أو منطقة، وبعضها يتعلق بمصر من حيث التاريخ والجغرافيا والأدب والأحداث الكبرى.

ثانيًا: مقاييس اختبارات شخصية، تشمل الاختبارات النفسية والاجتماعية، ولا تحتاج أي استعداد، وإنما يتعين على الطلاب فهم الأسئلة جيدًا والتثبّت من مدى انطباقها عليهم.

ثالثًا: اللغة الإنجليزية هي أسئلة مما درسه الطالب في مقررات اللغة الإنجليزية سابقًا بحيث تكشف عن مهارات الطالب في اللغة الإنجليزية وقدرته على التعبير أو الكتابة الصحيحة.

رابعًا: المعلومات الإعلامية لازمة لطالب يريد دراسة وسائل الإعلام، وهى معلومات بسيطة حول مدى قراءته للصحف أو مشاهدة التليفزيون أو الاستماع إلى الراديو أو مشاهدة أفلام السينما أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع أسئلة هذه الفئة من المعلومات متعلقة بوسائل الإعلام والسينما من حيث البرامج والأفلام والشخصيات والمخرجين والممثلين بحيث يكون الطالب مؤهلاً لدراسة الإعلام، ويمكن للطالب أن يتوقع هذه النوعية من الأسئلة بدراسة الصحف والمجلات وكتابها وملكيتها وكذلك محطات وقنوات الراديو والتليفزيون وأشهر أعمالها.

ووجّهت وزارة التعليم العالي، نصائح لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات 2021 لكليات الإعلام:

- حاول قبل الاختبار أن تراجع ما هو متوافر لديك من كتب أو مراجع

- إجراء حوار مع من هم أعلى منك ثقافة، ودعهم يختبرون معلوماتك ويصححون ما لديك.

• زمن اختبارات القدرات لكليات الإعلام:

حدّدت الوزارة زمن الاختبار، ساعة ونصف «يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص» ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

• شروط النجاح لاجتياز اختبارات القدرات لكليات الإعلام:

تضمّنت شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الإعلام حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

• عدد أسئلة اختبار القدرات 2021 لكليات الإعلام:

يشمل الاختبار 75 سؤالًا «أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ».