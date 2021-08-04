إزالة 17 عقارا بعزبة المطار بالهايكستب.. ومحافظ القاهرة: عوضنا الأهالي

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة منطقة عزبة المطار بالهايكستب بحي النزهة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم إزالة 17 عقار من إجمالي 102 مقرر إزالتها في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة، مشيرا إلى أن أصحاب العقارات حصلوا على التعويضات اللازمة.

ورافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.