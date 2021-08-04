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السبت.. فتح باب الترشح لعمادة كلية التربية بجامعة طنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:16 م | الأربعاء 04 أغسطس 2021
جامعة طنطا

جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التربية للأساتذة بالكلية اعتبارًا من السبت الموافق 2021/8/7 حتى 2021/8/14.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان صحفي، اليوم، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح تم تخصيص يوم الأحد الموافق ‏2021/8/15 لمراجعة الملفات وإعلان القائمة الأولية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون من يوم الإثنين الموافق2021/8/16، حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/17، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء الموافق 2021/8/18، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/24.

وأضاف، أن من شروط التقدم لشغل المنصب أن يكون المتقدم أستاذاً عاملاً بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُد اعتباره، وألا يكون وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصبا حزبيا وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.

‏يذكر أن تلقي الطلبات يبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرا فى التواريخ المبينة أعلاه، على أن تقدم الأوراق المطلوبة من قبل المتقدم أو من يوكله بتوكيل رسمي للتقدم بالأوراق أعلاه خلال الفترة المحددة لسكرتارية اللجنة بمكتب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، على أن يستلم المتقدم إيصالًا موضحًا فيه تسليم المستندات والأوراق المطلوبة.

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