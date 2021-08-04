 حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية بكفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قرارًا بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.

وشمل القرار كلًا من:

هيثم محمد عطية محمد، رئيسًا لمدينة مصيف بلطيم، العميد هاني محمد عبد القوى، رئيسًا لمدينة مسير، ياسر السيد أحمد سعد خداش، رئيسًا لمركز ومدينة مطوبس، أحمد إسماعيل السيد إسماعيل، مديرًا لإدارة المجالس المحلية بالمحافظة، جمال فهمي محمد عيد، مديرًا لإدارة الموارد البشرية بالديوان العام، محمد عبد الله عبد الجواد محمد، نائبًا لرئيس لمركز ومدينة الرياض، محمد حنفي أحمد المرسى، رئيسًا لحي شرق كفر الشيخ، هشام فتحي عبد الله صالح، مسئولًا لوحدة حقوق الإنسان، وسام السيد أحمد وهدان، بإدارة الشئون القانونية بالديوان العام.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهًا إياهم إلى تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.