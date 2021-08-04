تكريك 4 ملايين متر مكعب في مشروع ازدواج قناة السويس الجديدة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن رفع 4 ملايين متر مكعب من الرمال والمياه المشبعة بالرمال في مشروع ازدواج قناة السويس الجاري استكماله.

وأضاف، في بيان صحفي، اليوم، أن مشروع قناة السويس كان هدية للعالم، ساهم في تقليل وقت عبور السفن وزيادة معدلات الأمان طوال الفترة الماضية، وأشار إلي أن معدل عبور السفن خلال شهر مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي شهد زيادة بنسبة 17%، لافتا إلى أن عدد السفن التي مرت في شهر مايو عام 2020 بلغ 1424سفينة ووصل إلى 1670 سفينة في مايو 2021 .

وأوضح أن قناة السويس دائما شاهدة علي إنجازات المصريين وهو ما أثبته المصريون في ملحمة تعويم السفينة الجانحة «ايفرجيفن»، ودخول ومرور أكثر من 400 سفينة في أربعة أيام عمل.

وتابع: «نحتفل معًا برفع علم مصر علي الكراكة حسين طنطاوي والذي حمل الأمانة دون ملل وحافظ علي مقدرات الوطن وحافظ علي مصر في وقت تبددت فيه دول وضاعت، أطال الله في عمره ومتعه بوافر الصحة والعافية».

ونوه رئيس الهيئة إلى أن الكراكة تعتبر أكبر وأحدث كراكة في الشرق الأوسط وأفريقيا وهي إضافة غير مسبوقة ستحدث نقلة نوعية في قدرات هيئة قناة السويس، مشيرا إلي أن الكراكة بنظام السلامة والأمان بما يتلائم مع أعمال الصيانة في قناة السويس لتوفير العملة الصعبة.

وكرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم الاربعاء عدد من العاملين المتميزين في هيئة قناة السويس خلال الفترة الماضية، وقدم درع التميز إلي كلا من «محمد محمد نصر»، ريس بحري من ترسانات قناة السويس، و«خالد علي سيد»، من الإدارة الهندسية بالهيئة وفني «محمود شلبي»، من إدارة التحركات وريس بحري «عمرو إبراهيم رفاعي» من شركة الرباط والأنوار التابعة للهيئة.

كما كرم مدبولي المهندس «بولا منير لمعي»، من الإدارة الهندسية والمهندس «عبد الله ابراهيم النكلاوي»، من إدارة الكراكات، والمهندس «محمد سعيد»، من إدارة التحركات والمهندس «مصطفى صلاح»، من إدارة الترسانات التابعة للهيئة والمهندس «ماهر عبد المنعم»، من شركة الرباط والانوار، إلى جانب تكريمه مرشدي هيئة قناة السويس الربان «مدحت محمد محمد»، والربان «مصطفى الميقاتي»، والربان «مجدي خطاب»، والربان «هشام أمام»، والربان «حسام الدين نديم»، تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية.