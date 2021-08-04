«الزراعة» تكشف تفاصيل المشروع القومي لتحديث الري

افتتح الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان «الري الحديث لتحقيق التنمية المستدامة»، التي تنظمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE، على مدار ثلاثة أيام.

وقال مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته حول المشروع القومي لتطوير وتحديث الري في ضوء الاستراتيجية المحدّثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030، إن تحديث طرق الري وترشيد استخدام المياه في الزراعة، أصبح ضرورة حتمية، نظراً لمحدودية الموارد المائية من جهة وتزايد الطلب عليها من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن ترشيد استخدام المياه في الزراعة له آثار إيجابية على تحسين دخول المزارعين.

وأضاف «نصار» أن الوزارة أعدّت الاستراتيجية المحدّثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 وخطتها التنفيذية، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أنه لم تقتصر الاستراتيجية المحدثة على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل غطت أيضاً الجوانب الاجتماعية والمؤسسية والبيئية.

وأوضح أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية المحدثة تضمنت 10 برامج قومية شملت: 37 مشروعاً قومياً ومن بين تلك البرامج، البرنامج القومي للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وخاصة الأرض والمياه، الذي يشمل 4 مشروعات قومية اهمها: تحديث طرق الري وترشيد استخدام المياه في الزراعة.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أنه تم إطلاق فعاليات المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث، من خلال وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري؛ لرفع كفاءة الري وترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وارتفاع مستوى المعيشة للمزارعين.

وأشار «عزوز» إلى أن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث، تستهدف تبطين المساقي وإعادة تأهيلها لزمام قدره 4 ملايين فدان بالأراضي القديمة كمرحلة أولى من متطلبات التحول للري الحديث، فضلاً عن تنفيذ شبكات الري الحقلي، وذلك بالرش والتنقيط، بهدف حُسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين بزيادة إنتاجيتهم ودخولهم.