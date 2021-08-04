غلق وتشميع مركزين غير مرخصين للدروس الخصوصية بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات لمدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي الضرائب العامة، بشن حملات مفاجئة؛ لضبط وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تقدم خدمات علمية دون الحصول على ترخيص، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قال عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية، إن الإدارة قامت بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة منيا القمح ومأمورية الضرائب العامة بشن حملة مفاجئة بمدينة منيا القمح لضبط السناتر والكيانات التعليمية غير المرخّصة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بالمدينة وتم إخطار مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، فضلًا عن فتح ملف ضريبي للقائمين على المركزين المخالفين واتخاذ اللازم حيالهم.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يُسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية، التي تمارس النشاط دون تراخيص قانونية من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.