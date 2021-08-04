تشغيل خط ملاحي دولي لليخوت السياحية العالمية بمرسى علم

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل خط ملاحي دولي، متخصص في اليخوت السياحية العالمية، بميناء بورتو غالب بمدينة مرسى علم، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، عبر يخت سياحي يصل ميناء بورتو غالب، يحمل 200 زائر سعودي، وسيجري تنفيذ برامج سياحية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية أثناء الإقامة، وتنفيذ البرامج السياحية من خلال وجود فرق طبية مرافقة لجميع الزائرين طوال مدة الرحلة البحرية، وخلال تنفيذ البرامج السياحية.

كان ميناء سفاجا البحري، استقبل اليوم الباخرة «بليسما»، أحدث البواخر العالمية للرحلات السياحية، سعتها 3 آلاف راكب، قادمة من ميناء جدة السعودي، التي تصل لأول مرة إلى ميناء سفاجا في أولى الرحلات السياحية لها، بعد تدشين خط ملاحى سياحى جدة سفاجا العقبة، وعلى متنها 700 سائح سعودي.

يذكر أن السفينة السياحية تضم مقومات ترفيهية متعددة من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب التجديف وألواح التجديف وفريق متخصص بالرحلات الاستكشافية، ومزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وعدد من القوارب الصغيرة التى تُستخدم لنقل الركاب فى البحر في رحلات استكشافية، ومهبط طائرة هليكوبتر وسينما ومسرح وحمامات سباحة وتضم السفينة أكثر من ألف شخص من أفراد الطاقم، ويبلغ طولها 167 مترا وغاطس 5.6 متر وترتفع لنحو 10 أدوار بنظام فندقي.