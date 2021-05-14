نضال الشافعي: «أحمد عز متصالح مع نفسه.. والتمثيل معه شرف عظيم»

أعرب الفنان نضال الشافعي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد عز في مسلسل هجمة مرتدة، قائلا: «هو صديقي وأخي ومتصالح مع نفسه ويحب ما يفعله، ويجتهد بشكل عظيم، وكان لي الشرف أن بدأت حياتي الفنية بالوقوف أمامه في فيلم ملاكي إسكندرية، كما عملت مع المخرج أحمد علاء في أول أفلامه في فيلم بدل فاقد مع أحمد عز أيضًا».

وأضاف الشافعي في حواره مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «شرفت بالعمل مع الفنان الكبير هشام سليم والممثلة الرائعة ندى موسى ومحمد جمعة، فقد ركزنا على التفاصيل وتناقشنا فيها، ولا أنسى أبدا أمجد الحجار وكنا نقول إيفيهات بسيطة على الهواء».

بدوره؛ قال الفنان أحمد حلاوة، الذي كان ضيفا على البرنامج رفقة الفنان نضال الشافعي: «نزلت الميدان كفنان ناقد لبعض الأشياء، خاصة أن الشباب كان بيموت وكنا نطلب من حسني مبارك تغيير بعض الأمور، لكني لم أكن مدركا للخطوط الأخرى، وكنا منبهرين من تضامن العالم مع الشباب، أي أننا كنا منبهرين بالشكل ولم نكن نعلم النوايا، حيث اكتشفناها بعدما استولوا على السلطة وكشروا عن أنيابهم».

وأشار «حلاوة» إلى أنه بذل جهدا ذهنيا كبيرا في مسلسل هجمة مرتدة: «بحاول أقول الكلام بشكل يدل على أن مش حافظه، مش بالضرورة التزم بالنص المكتوب، لكن لازم المشاهد واللي قدامي يحس إني بقولك الكلام ده لأول مرة، مش مجرد إني حافظه وبقوله، ولما بعيد المشهد بجود فيه وأقوله بطريقة مختلفة.. بنذاكر الأحساسيس المتراكمة والدراما التراكمية مش بنقول الكلام على إنه قرآن».