إصابة زوجين و3 من أبنائهما في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من زوجين و3 من الأبناء، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي نزلة سنور، فوجّه إلى سرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وكذلك رفع آثار الحادث عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، حيث استقبل مستشفى بني سويف التخصصي، كلاً من: «شعبان محمد إبراهيم، 40 سنة، مصاب بكدمات وجروج بأنحاء مختلفة من الجسم، وزوجته فاطمة يحيى بيومي، 38 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس وكدمات بالجسم، وأبنائهما "يوسف شعبان محمد"، 13 سنة، مصاب بجروح وكدمات بالجسم، و"ياسين شعبان محمد"، 6 سنوات، مصاب بجروح وكدمات بالجسم، و"يحيى شعبان محمد"، 11 سنة، مصاب بجروح وكدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، ويقيمون بمحافظة المنيا.

جرى نقل المصابين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، وتحرر محضر بالحادث.