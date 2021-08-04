ابنة سعيد صالح: لما مات اكتشفت إني عايشة مع اتنين «النجم والأب»

قالت هند سعيد صالح، ابنه الفنان الراحل سعيد صالح، إن والدها كان يحلم بأن يرزقه الله بفتاة، وهو ما حققه الله له ورزقه بها لتكون ابنته الوحيدة، لافتةً إلى أنه عندما جاء لوالدتها المخاض خشي والدها الجلوس بجوارها، وآثر أن يذهب لعمله في مسرح البالون، «خالتي راحت قالتله إني اتولدت، وماما بتقولي لقيته داخل عليا بـ20 راجل من مسرح البالون لأنه كان خايف من اللحظة دي».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية «CBC»، أن والدها كان بالنسبة لها القدوة والأب والصاحب والأخ والصديق، «هو خلفني وهو عنده 40 سنة، وهو كان روحه فيا وعرف يخليني مش شايفة غيره».

وأوضحت أنها لم تكن بمدى شهرة والدها بسبب عمله الفني، إلا عندما توفي «اتفاجئت في عزاه، إني كنت عايشة مع 2 سعيد صالح بابا والنجم، وحكاية أنا بنت مين مكنتش حاسة بيها، وهو علمني إني لازم أكون متواضعة، ولو غلطت لازم أعتذر، وقالي متبقيش غلطانة وتخشي على الناس تقوليلهم أنا بنت سعيد صالح، أحسن أجي أديكي في وشك».

وأكدت أن والدها لم يكن يحب الظهور بأدوار كبرى في أعماله الفنية، ولكنه كان دائما يعشق الظهور بالأدوار البسيطة، حتى يشعر بالحالة ويخرجها بصدق على جمهور المتلقين، لافتةً إلى أن والدها كان دائما يعشق أدواره التراجيدية، وكانت الأقرب إلى قلبه.

وتابعت: «بابا متدينيش، ولكنه عرف الفروض الإسلامية الأساسية اللي المفروض تحصل، وكان بيروح يحج كل سنة من بعد دخوله السجن في عام 1996 وحتى وفاته».