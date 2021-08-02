عهدي صادق: 50 سنة صداقة مع سعيد صالح «كنت بلجأ له لما أكون مفلس»

قال الفنان عهدي صادق إن صداقته بالفنان الراحل سعيد صالح امتدت خمسة عقود، لأنه كان إنسانا صادقا، موضحًا: «وفيه ناس كانوا بيتلخطبوا وبيندهوني بعهدي صالح».

وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن هدفهما كان تقديم مسرح جيد ومفيد للناس، وكان هو النجم الذي يحمل العبء وكان البطل: «وأنا كنت أعمل معه، والبطولة كانت لسعيد صالح، وعلى المستوى الفكري والثقافي، شعرت أنه كان يتمنى تقديم أعمال رائعة للناس، وقدمنا 7 مسرحيات على مدار 20 سنة».

وتابع، أنهما كانا يبقيان مع بعضهما طوال الوقت، سواء في أوقات العمل وخارجها: «كنا مع بعض ليلا ونهارا، جوه الشغل وبره الشغل، كان إنسانا مخلصا وكريما، وكنت ألجأ له في الأزمات، ولما كنت اتزنق في فلوس كنت بلجأ له».

وتابع أنه كان شخصا قويا، ويستطيع تجاوز الأزمات: «كان يمر بأزمات، لكن قلبه طيب ويتجاوز أي أزمة، مش بيقعد عند الأزمات يعيط».

وحلت ذكرى وفاة سعيد صالح، أمس الأحد، حيث توفى عام 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.

كما حلت ذكرى ميلاده أول أمس السبت، حيث وُلد 31 يوليو بمحافظة المنوفية عام 1938، وأتم دراسته حتى حصوله على ليسانس الآداب جامعة القاهرة عام 1960، وبدأ مشواره في ستينيات القرن الماضي بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح.