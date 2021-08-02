ابنة سعيد صالح: الاكتئاب «مكنش في قاموسه وكان بيحب يعمل دوشة في البيت»

قالت هند سعيد صالح، ابنة الممثل الراحل سعيد صالح، إن والدها الفنان الراحل نصحها بأن تدرس مجالا آخر غير التمثيل، وبعد الانتهاء منه، يمكن أن تدخل معهد الفنون المسرحية، ولكنها شعرت أنها لن تستطيع فعل ذلك، مما حفزها لكي تعمل في مجال المونتاج.

وأضافت «صالح»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها تشاهد مسرحيات مدرسة المشاغبين أو العيال كبرت، بجانب أنها ترى أي عمل لوالدها الراحل، متابعة: «معرفش إفيهاته بتيجي منين وأنا كنت عايشة معاه في الحالة دي، وكان بيحب يعمل دوشة في البيت. بيضحك في البيت وعلى الشاشة هو نفس الشخص، والاكتئاب مكنش في قاموسه وكان بيمر بأزمات مادية أو نفسية بس كان بيتعايش ويقول محصلش حاجة قومي اعملى لنا كوبيتين شاي».

وذكرت هند سعيد صالح أن والدها كان يعرف دائما أن الحزن لن يحل الأمور، مبينة أنها لا تنسى والدها وتبكي باستمرار، لأنه كان يساندها دائما ضد أي حالة خذلان تمر بها، مستطردة باكية: «دلوقتي مفيش اللي ياخدني في حضنه ويطبطب عليا، ويقولي ولا أي حاجة، أنا موجودة عشان ولادي بس أنا فعليا مش عايشة، كان إنسان مش طبيعي وكان بيسيب علامة لأي إنسان يتعامل معه».

وتوفى الفنان سعيد صالح في الأول من أغسطس في عام 2014 بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة ومن بينها الزهايمر.