هند سعيد صالح: «قالي لو التزمت بالإسكربت في مدرسة المشاغبين مكناش هنضحك»

قالت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إنها كانت تحب والدها كأب عندما كان حيا، وعندما توفى وجدت حبا كبيرا لدى الجمهور: «دلوقتي بحبه حبين، أفتقده كأب وأخ وصديق.. مرة قلت له أنا لو مش بنتك كنت اتجوزتك».

وأضافت هند، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن مسرحية «العيال كبرت» ربطت بين الأجيال المختلفة ببعضها، حيث تناولت العلاقات بين الأجيال، كما أن الإيفيهات كانت تلقائية ولم تكن مرتبة.

وتابعت أنه ارتدى بيجامة والدتها في مسرحية «العيال كبرت»، كما أنها ارتدت بنطلونه الجينز، الذي ارتداه في المسرحية نفسها: «لبس بيجامة ماما، واستوليت على بنطلونه الجينز في المسرحية لحد ما دخلت الجامعة».

وأردفت: «كان بيعمل حساب الجمهور، وبيتضايق لما يلاقي حد من الجمهور نايم أو بيتكلم مع اللي جنبه، ومكنش بيتكسف، فكان بيستلمهم لحد ما العرض يخلص»، لافتةً إلى أن كل عائلتها تجيد الارتجال، لذلك كان سعيد صالح بارعا في الارتجال على المسرح، وفي حياته بشكل عام، كما أنه لم يكن متوقعا على مستوى الكلام أو الفعل: «مرة قالي لو التزمت بالإسكريبت في مدرسة المشاغبين مكناش هنضحك».

وأكدت أن العلاقة بين والدها والفنان الكبير عادل إمام، كانت قوية للغاية: «طلعوا مع بعض قبل مسرحية مدرسة المشاغبين وجمع بينهم الحب والصداقة والزمالة، كما جمعهما الزواج، حيث سكنا بجوار بعضهما البعض، لذلك كان التناغم بينهما كبيرا».