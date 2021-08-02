ابنة سعيد صالح عن إيفيه «مين اللي جاب التورتة»: «غلاسة على أحمد زكي»

كشفت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، قصة إيفيه «مين اللي جاب التورتة»، من مسرحية مدرسة المشاغبين، موضحةً: «يونس شلبي مكنش عارف يجمع، وطلعت منه وليدة الموقف، ودي متطلعش إلا من بابا، هي غلاسة على أحمد زكي»، كاشفة أن هناك مشاهد في بعض مسرحياته، نزل فيها وسط جمهوره: «لا أعتقد أنها جرى تصويرها، وكان من بين هذه المسرحيات قاعدين ليه».

وأضافت هند، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن مسرحية العيال كبرت، جمعت الأجيال المختلفة ببعضها، حيث تناولت العلاقات بين الأجيال، كما أن الإيفيهات كانت تلقائية ولم تكن مرتبة.

وحول نمط حياته في البيت، قالت ابنة الفنان الراحل: «كان فيه شقاوة، وكان بيعلي صوته، والتليفزيون، وكان بيحركنا ويصحينا، وساعات ببقى قاعدة في غرفتي، وأسمع صوت الشبشب، ولما كنت أسأله كان يقولي شايفكم نايمين».

وأشارت إلى أن لديها ابنين، الأكبر يشبهها، بينما الأصغر فهو يشبهه كثيرًا: «لما بشوفه وهو بيتكلم ويتحرك، بقول إنه وقع من جيبه، رغم إن ابني أسمر وسعيد صالح أبيض، لكن طريقته وبصته زيه بالضبط».

وأكدت أنه لم يظهر ضيف شرف إلا في أعمال قليلة، مثل أعمال المنتج نجيب رمسيس، أو عادل إمام، كما شارك في فيلم أمير الظلام، تقديرا لرامي إمام، كما أنه لم يكن يحرص على كم الظهور، لكن التأثير كان أكثر أهمية بالنسبة له.

وأوضحت: «مكنش بياخد رأينا في حاجة بيعملها، ولا كان بيتفرج على حاجة بيعملها، وكان عارف قيمة المسرح وشايف نفسه إنه صح ومكمل».