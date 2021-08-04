عقار الفلكي المائل بالإسكندرية خطر على المجاورين.. والحي يوصي بالإخلاء

حالة من الخوف انتابت سكان عدد من العقارات بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية، بعدما حدث ميل لأحد العقارات المجاورة لهم، وهو برج الزهراء، الكائن في شارع 9 المتفرع من شارع 16 الإصلاح منطقة الفلكي، السيوف بحي المنتزه أول، حيث ظهر الميل بشكل واضح، لدرجة اصطدام أعلى العقار بالعقار المجاور، رغم ترك مسافة بينهما أكثر من متر.

وانتقلت «الوطن» إلى موقع العقار، وتبين أنه مكون من 13 طابقا، منها طابقان جرى هدمهما وغير صالحين للحياة، ومال بنسبة كبيرة على العقار المجاور له، رغم وجود مسافة بينهما، بينما خرج من العقار الملاصق له ليوضح حجم الميل.

ساكن بالعقار المجاور للعقار المائل: نحتاج توضيحا من الحي بالخطورة من عدمها

ويقول ياسر خميس، من سكان العقار المجاور، إنه حدثت تصدعات في الطابق الرابع عشر من العقار الذي يسكن به، وهو العقار المجاور للعقار المائل، مؤكدا تقديم شكاوى عديدة أحدثها العام الماضي، لمركز تلقى الشكاوي التابع لمجلس الوزارة، وتم الرد عليهم، بأنه تمت معاينة العقار، ولم يتم إيجاد فيه أي ميل.

وأضاف خميس لـ«الوطن»، أنه يطالب برفقة سكان العقار، بلجنة من الحي للتأكيد على وجود خطورة من ذلك العقار عليهم من عدمه، حيث يكون دليلا معهم في حال حدوث أي شيء للمطالبة بحقوقهم، وأن يكون هناك مسؤول في حال حدوث أي كارثة.

ساكن بالعقار المائل: نحتاج لسكن بديل في حال الحي أقر بإزالته

وأكد محمود عبد العزيز، أحد سكان العقار المائل، والمقيم في الطابق الأول، أنه اشترى شقته منذ 8 أشهر، وما زال يسدد في الأقساط الخاصة به، وحين اشترى سأل عن وجود أي ميل، وتم الإجابة عنه من الحي أنه صالح للسكن، ولا يوجد به مشكلات.

وأضاف عبد العزيز لـ«الوطن»، أنه جرى إدخال مرفق الغاز منذ عام، وأكد المهندسون صلاحية العقار لإدخال الغاز، مشيرا إلى أنه في حال أقر الحي بإزالة العقار، يفترض أن يوفروا لهم سكنا بديلا، كونهم أكدوا لهم مسبقا سلامة العقار.

الحي: أوصت اللجنة بإخطار جميع قاطني العقار بإخلاء العقار

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، أن العقار المذكور سبق وخفف ملاكه الأحمال به منذ عام 2011، نظرا لحدوث ميل به، وذلك بعدد دورين، ليصبح بوضعه الحالي، وهو مكون من دور أرضي و11 دورا علويا.

وأضافت رئيس الحي في بيان، اليوم، أن منذ أسبوعين واستجابة فورية لشكاوى عدد من المواطنين، جرى نزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من الحي، لمعاينة العقار، حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام مالك العقار بتقديم تقرير من كلية الهندسة بحالة العقار الإنشائية، ودراسة الأساسات ورصد الميل، وتوضيح التوصيات الفنية اللازمة للعقار.

كما أوصت اللجنة بإخطار جميع قاطني العقار بإخلاء العقار، وعلى الفور جرى إخطار قسم منتزه ثالث لإخطار السكان بالإخلاء الفوري دون الممتلكات، لحين انتهاء مالك العقار من تنفيذ التوصيات الهندسية المطلوبة منه، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.