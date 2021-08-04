إنقاذ مصطاف من الغرق وإصابة طفل بشواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، إنقاذ مصطافًا من الغرق، بينما أصيب آخر بجرح قطعي في منطقة ملاهي الأطفال بأحد الشواطئ، وجرى تدارك الأمر من قبل إدارة السياحة والمصايف.

وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه بعد التحقق من شكوي أحد رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعى، أفاد خلالها بوجود لعبة أطفال «زحليقة»، فى شاطئ «جزيرة الدهب» تسببت في جرح قطعى لطفل، وعلي الفور تمت إزالتها بعد التأكد من أنها تشكل خطورة، و بالفعل تم التواصل مع فرق الصيانة وجرى إزالتها اليوم حفاظا علي سلامة رواد الشاطئ.

إنقاذ غريق في شاطئ أبو هيف بالإسكندرية

وأضاف رشاد في بيان صحفي، اليوم، أنه تم إنقاذ أحد المصطافين من الغرق وخضع للاسعافات الأولية بشاطئ ابو هيف المميز، لافتاً إلى المرور على جميع الشواطئ للتأكد من ارتداء «لايف چاكت»، قبل نزول البدالات للمياه، والتأكد من تواجد عمال الإنقاذ بأبراج المراقبة بجميع الشواطئ حفاظا على أرواح المصطافين.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

وأوضح أن نسب إشغال الشواطئ تراوحت بين 25% و50 %، بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100% يليه شاطئ «البوريفاج الشرقي» بنسبة اشغال 75% ثم شواطئ «بحري المميز وإيناس حقى ومحمود سعيد وجزيرة الدهب»، بنسبة اشغال 50%، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 50% والمؤجرة 30%، فيما إستقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف 44 حجزا، اليوم الأربعاء، بعدد أفراد 270 فردا.

استقبال الجمعيات الخيرية على شواطئ الإسكندرية

وأشار إلى أنه في إطار دعوة محافظ الاسكندرية لاستقبال الجمعيات الخيرية و جمعيات ذوي الهمم علي شواطئ الإسكندرية، استقبلت كبائن ستانلي رحلة جمعية «براعم الجنة» لذوي القدرات الخاصة في الكبائن التي تم تخصيصها من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمديرية التضامن الاجتماعي تخصص للحالات الخاصة.

بينما استقبل الشاطئ عدد 50 فردا من جمعية رسالة، كما استقبل شاطئ المندرة المجاني 300 فرد من مبادرة أهل التحدى لذوى الهمم، وأشار إلى أن العدد الكلى للجمعيات التى تم استقبالها علي شواطئ الإسكندرية منذ بداية الاعلان عن إستقبال الجمعيات مجانا علي شواطئ الإسكندرية حتى الآن تخطى 70 جمعية خيرية شملت أطفال مستشفى 57357 وكذلك مستشفى بهية لأورام الثدي وأطفال ذوى الهمم وقدرات خاصة حركية وسمعية وبصرية وذهنية كما تم استقبال المئات من ملوك الكراسي علي شاطئ المندرة لذوى الهمم.