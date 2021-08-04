هيئة تدريس جامعة الإسكندرية تنشر 50 بحثاً في منصة «سكوبس» العالمية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا 50 بحثاً متميزًا ضمن مجلات منصة «‏Scopus» العالمية.

وحسب بيان صادر عن جامعة الإسكندرية، أظهرت نتائج هذا الأسبوع أن النشر الدولى كان جيدًا ووصل إلى 50 بحثاً، فى مجال العلوم الأساسية، ومن بينها: الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية، الفيزياء والفلك، والكيمياء، يلى العلوم الأساسية العلوم الطبية، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية، فالصيدلانيات وعلوم السموم، ثم الهندسة، وعلوم المواد، وعلوم الحاسب، والطاقة.

رئيس جامعة الإسكندرية: أمريكا أعلى دولة اشتركت مع مصر فى نشر الأبحاث

وأوضح رئيس الجامعة أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاوناً دولياً واضحاً فى إجراء هذه الأبحاث، وكانت أعلى دولة اشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع هي الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 6 أبحاث، تلتها المملكة المتحدة بـ21 بحثاً، ثم المملكة العربية السعودية والهند وباكستان «5 أبحاث» لكل منها، والصين وألمانيا، 3 أبحاث لكل منها، فالهند وإيطاليا والسودان، لكل منها بحثان.

وكانت أكثر الأبحاث هي المنشورة مع جامعة القاهرة، فجامعة الزقازيق، فمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة طنطا، والمركز القومي للبحوث، وجامعة أسيوط وغيرها من الجامعات.

من جانبه، هنّأ قنصوة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيداً من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى جميع المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.