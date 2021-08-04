ابنة سعيد صالح: مكانش بيقابلني لما اتسجن.. ورفض يخليني أمثل

قالت هند سعيد صالح، ابنه الفنان الراحل سعيد صالح، إن والدها رفض أن يقابلها ووالدتها مرارا وتكرارا أثناء زيارتهما له عندما سجن مدة عام في سنة 1996، حتى كتبت خطابًا له أخبرته فيه أن مايفعله أمر غير صحيح، «كان محبوس في الإسكندرية، وأنا كنت سايبة مدرستي وأنا في ثانوية عامة علشان أشوفه، وجوابي حسسه أن الموضوع عادي، كنا بنتقابل في البيت ودلوقتي هنتقابل في السجن».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني ومفيده شيحة، والمذاع على فضائية «CBC»، أن كل ما أشعر والدها بالحزن جراء الحكم عليه بالسجن هو تركه لابنته الوحيدة، بدلا من أن يكون بجوارها، «أول ما دخل السجن كان متضايق، وهو بيعرف يتأقلم بس كان متضايق هند هتعمل إيه برة وهي في ثانوية عامة، وكانت مأساته أنا».

وأوضحت أنها طلبت من والدها التمثيل ولكنه رفض دخولها لهذا المجال، «قالي أنا راجل وبتحمل مشقة التمثيل، وإنتي مش هتقدري تستحملي ربع اللي أنا بشوفه، بهدلة اليوم نفسه ممكن يكون متعب، وجادلته ومسكتش خالص، ولكنه أقنعني أني لازم أكمل دراسة وبعدين أدخل فنون مسرحية، ولما لقيته موافق قولت خلاص مش عايزة، ودرست سينما ومونتاج».

وأكدت أن الأنباء الذي انتشرت حول تصوير فيلم وثائقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد فكرة جرى طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها حتى الآن لم تقابل المخرجة للحديث عن تفاصيل العمل الوثائقي الجديد.