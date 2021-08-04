رئيس قسم المناعة بـ«عين شمس»: نستعد لموجات أخرى قد تحدث قريبًا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية طب جامعة عين شمس، إن الفائدة الرئيسية من لقاحات فيروس كورونا هي تقليل عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، إلى جانب تقليل عدد المصابين الذين يحتاجون إلى الالتحاق بالمستشفيات، وهذا أمر مهم وجيد، موضحًا أن اللقاحات تمنع الإصابة من جميع السلالات بنسب معينة، مشيرًا إلى أن متحور دلتا نجح في إعادة إصابة بعض الناس في بعض الدول، حتى بعد تلقي اللقاح ولكن كانت الإصابات خفيفة.

وأضاف «عقبة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن الوضع الوبائي في مصر جيد وأعداد الإصابات اليومية تنخفض بنسبة كبيرة، إضافة إلى انخفاض في الوفيات، وهذا يعني أن الموجة الثالثة مرت بأمان، وحاليًا مصر تستعد وتجهز المستشفيات لموجات أخرى تحدث في القريب العاجل.

وتابع رئيس قسم المناعة بكلية طب جامعة عين شمس، أن المستشفيات حاليًا أصبحت مجهزة بمستوى رائع جدًا يستطيع أن يتعامل مع أي ظروف أو زيادة في الأعداد، إضافة إلى أن المنافذ المصرية عليها رقابة شديدة لمنع دخول أي متحور جديد أو سلالة جديدة تزيد من عدد الإصابات اليومية.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، خروج 801 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 53 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.