كيفية تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان المصرية

بعد أن استقبلت وزارة الصحة والسكان المصرية الكثير من التساؤلات عن كيفية تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا، كشفت الوزارة عن مجموعة من المعلومات المهمة بشأن عملية تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا، ويأتي ذلك في إطار حرصها على التواصل الدائم مع المواطنين والرد على أي استفسارت متعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حرصا منها على الحد من انتشار العدوى.

طرق تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان المصرية

وترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان المصرية:

- تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا يتم من خلال الدخول على موقع لقاح كورونا من خلال هذا الرابط.

- ضرورة إدخال رقم الطلب بالإضافة إلى آخر أربعة أرقام للرقم القومي الخصا بالمواطن أو جواز السفر الخاص به.

- الضغط على اختيار استفسار في حالة لم يحن موعد تلقي اللقاح.

- ستظهر لك مجموعة بيانات الطلب.

- في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد الذي ظهر لك لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ستظهر رسالة مدون بها عبارة «يجب التفعيل ويتم تعديل البيانات مرة أخرى».

كيفية الحصول على موعد جديد لتلقي اللقاح

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا، يتم أيضاً في حالة رغبة المواطن بحديد ميعاد جديد لتلقي اللقاح، وهو ما يشترط إعادة التفعيل، مؤكدة أنه سيتم ظهور رسالة مدون بها «تمت إعادة تفعيل طلبك بنجاح»، وسيجرى على أساس ذلك تحديد موعد آخر لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للوقائة من الإصابة بالفيروس.

وتابعت الوزارة، أنه يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن لها في حالة طلب المساعدة أو الاستفسار عن أي شيء يتعلق بلقاح فيروس كورونا، لافته إلى أنه تم تحديد الفئات المستحقة بالتطعيم في المنازل، وهم «مرضى اعتلال المفاصل، والمصابون بشلل أطفال أو رباعي، أو نصفي أو الشلل الرعاش، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، بالإضافة إلى الذين يعانون من كسور الأطراف السفلية أو الحوض، ومرضى ضمور النخاع الشوكي، ومرضى ضمور العضلات، ومرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي».