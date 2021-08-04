إصابة مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا: بنته في حالة خطيرة

أُصيب النجم مصطفى كامل وأسرته «والدته وزوجته وابنته» بفيروس كورونا، ويتواجد حاليًا في مستشفى العجوزة مع ابنته التي تعاني من حالة خطيرة.

حجز مصطفى كامل وأسرته بمستشفى العجوزة

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «ضحكتى» وهي ثاني أغاني ألبومه الغنائي الجديد «وجع قلبي» وهي من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج.

جدير بالذكر، أنَّ ألبوم «وجع قلبي» الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبدالحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.