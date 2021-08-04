مبادرات ميدانية لحملة «أنت أقوى من المخدرات» بالمنيا

نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عددًا من الفعاليات الميدانية، ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، للتوعية بخطورة الإدمان، وأهمية العلاج المبكر، الذي توفره الدولة بالمجان.

وقالت مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمنيا، في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، إنه جرى تنفيذ مبادرات ميدانية خلال الفترة الماضية، وكذلك لقاءات مباشرة مع المواطنين والشباب داخل كورنيش النيل، وعددًا من الميادين العامة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الشباب.

وأضافت «نعيم»، أنه تم تنفيذ المبادرات من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، وبإشراف مسئولي الصندوق وجرى الالتزام بالإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء التعامل المباشر مع المواطنين.

وأوضحت «مدير عام إدارة الشباب والطلاب»، أن الهدف من المبادرات الميدانية رفع الوعي لدى المواطنين والشباب بخطورة قضية الإدمان والمخدرات وتعريفهم ببعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، كذلك التعريف بطرق العلاج المجاني من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن على رقم 16023 حيث يتم العلاج مجانًا وفي سرية تامة.

ونظمت حملة «أنت أقوى من المخدرات» عدة حملات، في وقت سابق، استهدفت مناطق تجمعات بمراكز ومدن محافظة المنيا، لتوعية الشباب بخطورة الإدمان، والنتائج والآثار السلبية التي ترتب عليه، ومنها إهدار صحتهم وطاقتهم في أشياء تضرهم ولا تنفعهم، وتجلب لهم المتاعب في الحياة، كما تسبب في حدوث حالات تفكك أسري.