محافظ المنيا يتفقد إنشاء كوبري ملوي على الإبراهيمية بتكلفة 290 مليون

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء كوبري ملوي أعلى ترعة الإبراهيمية، عبورا بمزلقان السكة الحديد، الذي يجري تنفيذه بطول 2كم على 5 محاور، تربط شرق ملوي بغربها بشمالها، بتكلفة تقديرية تصل إلى 290 مليون جنيه، وذلك تيسيرًا على المواطنين، للانتقال بين شرق وغرب المدينة، وتخفيفا لمشكلة الازدحام والتكدس، وتحقيق السيولة المرورية.

رافق المحافظ، اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، والمهندس محمد فوزي النشار، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

أطمأن المحافظ على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشددا على رئيس المركز، بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد، والالتزام بالمواصفات القياسية، ومراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته بمدينة ملوي، لتفقد عدد من المشروعات، وجه المحافظ بتنفيذ حملات مكبرة ومستمرة بشكل يومي، لرفع الاشغالات والتعديات على حرم طريق مصر أسوان الزراعي بملوي.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لحملات رفع الاشغالات في مركز ملوي وإزالة كل التعديات بالشوارع الرئيسية، نفذت الوحده المحلية، حملة لرفع الاشغالات، لإزالة كل الاشغالات من الطرق، وتوسعتها أمام المواطنين والسيارات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة لرفع الاشغالات، حيث جرى استكمال رفع الإعلانات غير المرخصة من شوارع المدنية، وتم رفع 144 إزالة إدارية وتحرير 6 محاضر ضبط اشغال بمدينة بنى مزار.