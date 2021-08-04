منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات، يبحث الطلاب عن نتائج الامتحانات في مختلف الكليات، ومنهم من يبحث عن نتيجة كلية الحقوق جامعة حلوان 2021، التي كشف موعد إعلانها الدكتور سلامة عبدالتواب عميد كلية الحقوق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

تعرف على موعد إعلان نتيجة كلية الحقوق جامعة حلوان 2021

وأضاف «عبدالتواب»، أنه جرى إعلان نتيجة كلية الحقوق جامعة حلوان 2021، لطلاب الفرقتين الرابعة والثانية انتظام، موضحاً أنه سيجري إعلان نتائج باقي الفرق خلال الأسبوع المقبل، حتى يتسنى لإدارة الكلية الانتهاء من جميع العمليات المتعلقة برصد الدرجات التي حصلها عليها الطلاب ومراجعتها جيداً.

وتابع عميد الكلية بأن امتحانات كلية الحقوق جامعة حلوان 2021 عقدت ورقياً في لجان معقمة جيداً، ووسط إجراءات احترازية مشددة، موضحاً أنه جرى توزيع الطلاب على المدرجات بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، مؤكداً أن الكلية لم ترصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار أيام الامتحانات.

بدء تلقي التظلمات عقب إعلان نتيجة كلية الحقوق جامعة حلوان 2021

وأوضح الدكتور سلامة عبدالتواب أنه سيجري فتح باب التظلمات على نتيجة كلية الحقوق جامعة حلوان 2021، عقب الانتهاء من إعلان نتيجة جميع الشعب، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد التي سيجري تحديدها لتلقي التظلمات وكذلك الأوراق المطلوبة، لافتاً إلى أن جميع الامتحانات وضعت وفق مواصفات الورقة الامتحانية.

جدير بالذكر أن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حرص على متابعة سير أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، بشكل مستمر، مؤكداً أن إدارة الجامعة حرصت على تطبيق كل التعليمات التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، بشأن سير أعمال الامتحانات، موضحاً أن الجامعة لم ترصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب.