«انتهز الفرصة».. بنوك تفتح حسابات مصرية بالمجان

أعلن عدد من البنوك قيامها بفتح حسابات مجانًا دون أي مصاريف أو رسوم أو حد أدنى للعملاء الجدد من الشباب، بمناسبة احتفال مبادرة المركزي «فتح حساب لكل مواطن» تحت مسمى الشمول المالي باليوم العالمي للشباب، ويأتي هذا ضمن المشاركة في مبادرة الشمول المالي التي جرى طرحها من قبل البنك المركزي المصري، والتي تستهدف التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وأشارت عدد من البنوك المشاركة في المبادرة إلى توافر هذه العروض الخاصة بفتح الحسابات خلال أول أسبوعين من شهر أغسطس الجاري، على أن تنتهي هذه المباردة يوم 15 أغسطس.

البنوك المشاركة في المبادرة

-البنك الأهلي المصري.

-بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- البنك العربي الأفريقي الدولي.

- البنك التجاري الدولي (CIB).

- البنك المصري الخليجي (EG).

- بنك الشركة المصرفية (saib).

- بنك المشرق.

-المصرف المتحد.

- بنك الإسكندرية.

- بنك الإمارات دبي الوطني.

- بنك أبوظبي الأول.

- بنك التعمير والإسكان.

- البنك العقاري.

- بنك الاستثمار العربي.

ولفتت البنوك المصرية المشاركة في المبادرة إلى أنها ستوفر عدد من الخدمات للمواطنين احتفالا باليوم العالمي للشباب، خلال الشهر الحالي منها:

- فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما أو البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

- عمل إعلانات ولقاءات للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك.